LPG indirimi oldu motorin indirimi de büyük olacak benzinin litre fiyatının altına inecek

6 Mayıs 2025 salı günü itibariyle LPG indirimi pompaya yansımış durumda. LPG indiriminin ardından bu gece yarısını bir indirim daha var. Bu kez indirim Motorin fiyatlarında olacak. Motorinine gelen indirimle litre fiyatı benzin fiyatlarının altına inecek. Şimdilik benzin fiyatları için indirim haberi yok.

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Petrol fiyatları üretim artırımı kararıyla birlikte son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Petrolün varil fiyatı 60 doların altına inince akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri arka arkaya gelmişti. Bu hafta indirim açılışını LPG yaptı.

LPG indirimi sonrası yeni fiyatlar

Dün gece LPG fiyatlarında 1 lira 20 kuruş indirim yapıldı. İndirimle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir'de LPG'nin litre fiyatı 27 liranın altına geriledi. İstanbul'un Avrupa yakasında LPG 26.19 liradan Anadolu yakasında ise 25.59 liradan satılıyor. Ankara'da yeni LPG fiyatı 26,09 TL, İzmir'de ise 26,04 TL oldu.

Motorin indirimi bu gece

LPG ile açılış yapan indirim motorin ile devam ediyor. Gece yarısından sonra motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruş indirim yapılacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak motorin indirimi ile litre fiyatı 44 liraya inecek. Güncel benzin , motorin ve indirimli LPG fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.20 TL, Motorin litre fiyatı: 45.41 TL, LPG litre fiyatı: 26,19 TL TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.05 TL, Motorin litre fiyatı: 45.29 TL, LPG litre fiyatı: 25,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.81 TL, Motorin litre fiyatı: 46.22 TL, LPG litre fiyatı: 26,09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları ; Benzin litre fiyatı: 46.17 TL, Motorin litre fiyatı: 46.56 TL, LPG litre fiyatı: 26,04 TL