Lösemiyle mücadele eden Cansever'in son durumu nasıl? Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı
Kısa süre önce lösemi teşhisi aldığını ve kemoterapi sürecine başladığğını duyuran ünlü şarkıcı Cansever, hastane odasından paylaştığı yeni bir video ile hayranlarına seslendi. O video kısa zaman içinde sosyal medyada beğeni rekoru kırdı, hayranları desteği eksik etmedi.
Kısa bir süre önce lösemi teşhisiyle sarsılan ve tedavi sürecine başlayan ünlü şarkıcı Cansever, hastane odasından paylaştığı son kareyle sağlık durumuna dair hayranlarını bilgilendirdi. O görüntüler hayranlarını çok üzse de, destek çığ oldu büyüdü.
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde üzücü haber gelmişti.
Almanya'da yaşayan sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.
YENİ AÇIKLAMA
Sosyal medyada aktif olan ve sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veren Cansever, yeni bir paylaşımda bulundu.