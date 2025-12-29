BIST 11.249
|
Lösemiyle mücadele eden Cansever'in son durumu nasıl? Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı

Kısa süre önce lösemi teşhisi aldığını ve kemoterapi sürecine başladığğını duyuran ünlü şarkıcı Cansever, hastane odasından paylaştığı yeni bir video ile hayranlarına seslendi. O video kısa zaman içinde sosyal medyada beğeni rekoru kırdı, hayranları desteği eksik etmedi.

Lösemiyle mücadele eden Cansever'in son durumu nasıl? Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı - Resim: 1

Kısa bir süre önce lösemi teşhisiyle sarsılan ve tedavi sürecine başlayan ünlü şarkıcı Cansever, hastane odasından paylaştığı son kareyle sağlık durumuna dair hayranlarını bilgilendirdi. O görüntüler hayranlarını çok üzse de, destek çığ oldu büyüdü.

Lösemiyle mücadele eden Cansever'in son durumu nasıl? Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı - Resim: 2

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde üzücü haber gelmişti.

Lösemiyle mücadele eden Cansever'in son durumu nasıl? Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı - Resim: 3

Almanya'da yaşayan sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

Lösemiyle mücadele eden Cansever'in son durumu nasıl? Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaştı - Resim: 4

YENİ AÇIKLAMA

Sosyal medyada aktif olan ve sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veren Cansever, yeni bir paylaşımda bulundu.

