Lösemi hastası Malatyalı çiftçinin tedaviden sonra saçları siyahladı!

Ben de, 'Ben can derdindeyim, sen saç boyama derdindesin, saç boyama falan yok' dedim. Kan Merkezi'ne kontrole gidince Mustafa hocam bana yaşımı sordu. '60'a geliyor' dedim, 'Yok, ben inanmam, saçında hiçbir beyazın yok, olacak iş mi' dedi. O anda böyle bir mucizenin olduğunu hemen koştu, diğer hocalara haber verdi. 'Böyle bir mucize var, gelin görün' dedi. Onlar da çok şaşırdı."