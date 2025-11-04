L'Oreal Türkiye kasım kampanyalarındaki siparişlerde 2 kat artış hedefledi

L'Oreal Türkiye Kurumsal E-Ticaret Direktörü Murat Başar, "Tüketicinin dört gözle beklediği kasım kampanyaları döneminde sunduğumuz fiyatlarla, yılın diğer aylarına göre siparişlerde yaklaşık 2 kat artış hedefliyoruz" dedi

L'Oreal Türkiye, kasım kampanyalarında kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Türkiye, her sene olduğu gibi bu kasım ayında da kampanyalarını tüketicilerle buluştururken, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak dijital kanallardan kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmaya ve alışveriş deneyimini kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Kasım kampanyalarında tüketicilerinin e-ticaret deneyimine soluk getiren şirket, kullanıcıların aradıkları ürüne zahmetsizce ulaşmalarını sağlamak adına, 22 markası ve 4 iş birimiyle farklı tüketici kitlelerine özel stratejiler geliştirirken, kapasite artışını doğrudan etkileyecek iki projesini de hayata geçirdi.

'QR İrsaliye' projesiyle kağıt irsaliye süreci sonlandırılırken, koli üzerine uygulanan sevk etiketi üzerine karekod uygulaması yapılarak süreçlerin iyileştirilmesi tamamlandı.

Hız ve verimliliğin artırılması hedefiyle devreye alınan 'Tek Satır Tek Ürün Kodu' projesiyle de siparişlerin toplu olarak paketlenmesi sağlandı. Bu kapsamda toplam kapasitesini yüzde 20 artıran L'Oreal Türkiye, sürdürülebilir yaklaşımını işin merkezine koyduğunu bir kez daha gösterdi.

Şirket, bu kasım ayında toplam satışlarını yüzde 60 artırarak, söz konusu satışların yaklaşık yüzde 40'ını çevrim içi kanallardan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tüketicilerin dijital alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşımak adına operasyonel verimliliğini de artıran L'Oreal Türkiye, geçen yıl 25 saat olan ürünün kargoya teslim süresini bu yıl 13 ila 17 saate indirmeyi amaçlıyor.

'Kullanıcı deneyimini tekno-güzellik vizyonumuz doğrultusunda iyileştiriyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Türkiye Kurumsal E-Ticaret Direktörü Murat Başar, kasım kampanyalarıyla e-ticaret kanalları siparişlerinde yıl ortalamasının yaklaşık 2 kat üzerine çıkmayı hedeflediklerini açıkladı.

Başar, kasım kampanyaları gibi yoğun bir dönemde tüketicinin beklentilerine hitap etmenin gerekliliğini vurgulayarak,'E-ticarette müşteri deneyimi, kullanıcının telefonu eline aldığı andan alışverişini tamamlayana kadar kesintisiz devam eder.' ifadesini kullandı.

Tekno-güzellik vizyonları doğrultusunda, e-ticaret alışverişini hızlı ve keyifli hale getirdiklerini aktaran Başar, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirdiklerini belirtti.

Başar, bu süreçte tüketicilere verimli ve kolay deneyim sunmanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Yapay zekayı işimizin merkezine alarak, müşterilerimizin ilgi alanlarına ve alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş iletişim kanalları oluşturuyoruz. Tüketicinin dört gözle beklediği kasım kampanyaları döneminde sunduğumuz fiyatlarla, yılın diğer aylarına göre siparişlerde yaklaşık 2 kat artış hedefliyoruz. Sunduğumuz dijital servislerle de tüketicinin ihtiyacı olan doğru ürüne net bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.'