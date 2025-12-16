Londra'ya mı taşınıyor? Hande Erçel'in yatırımı çok konuşulacak...
Ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmelerle paralel olarak yaptığı yatırımlarla gündemden düşmüyor. Son dönemde Hakan Sabancı ile ayrılığı ve yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Erçel, gayrimenkul sektöründe peş peşe hamleler yapıyor. Erçel'in önce Riva'dan 2 milyon dolara ev aldığı söylendi. Şimdi ise Londra'dan 200 milyon liraya ev satın aldığı konuşuluyor.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, son aylarda özel hayatıyla sıkça konuşuluyor. Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süre ayrılık nedenlerine dair ortaya atılan iddialar ile gündeme gelen Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia gündeme bomba gibi düştü.
İlişkide güven sorunları nedeniyle Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel'in tanınmış yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddia edildi.
Aşk hayatındaki gelişmelerin yanı sıra yatırım tercihleriyle de sıkça gündeme gelen Erçel'in yaptığı son hamle dikkat çekti.
Erçel, gayrimenkul sektöründe peş peşe hamleler yapıyor. Londra'da yaşamaya karar verdiği iddiaları arasında, 200 milyon liralık bir ev satın aldığı öne sürülüyor. Bu haber, Hande Erçel yatırım stratejilerini merak edenler için detaylı bir bakış sunuyor.