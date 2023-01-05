Londra'nın en pahalı 10 evinden birini bir Türk satın aldı! Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Boyner'in kızının evi kaç lira?
Son yıllarda iş, sanat ve sosyete dünyasının tanınmış isimleri yurtdışında ev sahibi olma yarışına girdi. Bu yarış öyle bir hale geldi ki, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2022 yılında satılan en pahalı 10 evden birini bir Türk iş kadını satın aldı. İşte o ev ve evin sahibi...
Aydın Doğan'ın Hürriyet ve Kanal D başta olmak üzere sahibi olduğu tüm medya kuruluşarını Demirören Grubu'na satmasının ardından Aydın Doğan ve kızları gündemden düştü. Ancak Aydın Doğan'ın kızlarından birisi tekrar gündeme geldi. O isim, Hepsiburada'nun patronu olan Hanzade Doğan Boyner oldu.
İngiltere'nin saygın gazetelerinden biri, 2022 yılında Londra'daki en pahalı 10 konut satışını açıkladı. En pahalı 10 evden birini satın alan kişi ise bir Türk iş kadını... Bu isim, eski medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hepsiburada'nın yönetim kurulu başkanı Hanzade Doğan Boyner.
Hanzade Doğan Boyner, Londra'nın en pahalı evini satın alanlar listesinin dördüncü sırasında yer aldı. Hanzade Doğan Boyner'in, yaz aylarında Londra'nın en lüks semti Knigtsbridge'de, malikane satın aldığı ortaya çıktı. Bülent Cankurt’un yazısı şöyle:
“Önceki gün İngiltere'nin saygın bir gazetesi, 2022 yılında Londra'daki en pahalı 10 konut satışını açıkladı. İş, sanat ve sosyete dünyasında yurt dışında ev sahibi olmak son yıllarda çok moda olduğu için acaba tanıdık bir isim var mı diye haberin detayına baktım ve bingo! Karşıma kim çıktı dersiniz? Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner.