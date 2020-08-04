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Londra'da TL'nin gecelik faizi yüzde 294'e fırladı!

LONDRA piyasasında gecelik vadede TL faizi yüzde 294’e yükseldi. Londra’da gecelik faiz oranı 29 Temmuz'da yüzde 6.8’di.

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İsveç bankası Handelsbanken’in uzmanı Erik Meyersson, Twitter'da “Piyasa ekonomisinde gecelik faizin 294’e yükselmesi garip” yorumunda bulundu. 

Dünya’nın haberine göre Nisan 2019'da Türk bankalarının Londra swap piyasasına TL akışını durdurması üzerine gecelik faizler kısa bir süre için yüzde 1.200'e yükselmişti.

Daha sonra BDDK’nın aldığı tedbirlerle yurtdışı Swap piyasalarında TL işlemleri yok denecek kadar azalmıştı…

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