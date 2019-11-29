Londra'da saldırı alarmı; polis saldırganı vurarak yakaladı

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde duyulan silah seslerinin ardından polis bölgeyi çevirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis bir şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Londra polisi, Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi. Polis, Londra Köprüsü'nü emniyet kordonuna aldı, olay yerinden sivil halk koşarak uzaklaştı. Metropolitan Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adam gözaltına alındı ve birkaç kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Köprü trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. İngiliz basınının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu silah seslerinin ardından, sosyal medyada da köprüden birçok kare paylaşıldı.

Paylaşılan karelerde çok sayıda polis arabası dikkat çekerken, bir kamyonun etrafının sarıldığı görülüyor.

Zanlı etkisiz hale getirildi

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bıçaklı bir saldırganın birden fazla kişiyi yaraladığı, polisin ise zanlıyı etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin bölgede incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Londra Köprüsü çevresindekilerden, emniyet güçlerinin talimatlarını yerine getirmeleri istendi.