Londra'da Angelina Jolie ile Malefiz izleyen İrem Sak dansıyla gündem oldu

Son olarak Malefiz: Kötülüğün Gücü için, Disney’in özel davetlisi olarak Londra'ya giderek dünyaca ünlü isimlerle birlikte filmi izleyen İrem Sak, Malefiz tarzıyla sosyal medyayı sallamanın ardından bir de takipçileri için Londra dansı yaptı.