Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Aslan, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Lokomotiv Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek ve karşılaşma Exxen dijital canlı yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılılar ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Aslan, liderlik koltuğunda oturuyor.
Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp Lazio'ya 2-0 yenildi ve 1 puanla grubun son sırasında kaldı.
Lokomotiv Moskova - Galatasaray
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kulikov, Maradishvili, Zhemaletdinov, Anjorin, Smolov
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Diagne