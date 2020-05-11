Lokma tatlısı nasıl yapılır müthiş ramazan lezzeti!
İftar sonrası tatlı ziyafetinde bugün ramazanın vazgeçilmez lezzeti lokma tatlısı ile karşınızdayız. Yapımı oldukça pratik ve basit olan bu tatlıyı sizde evinizde deneyerek iftar sonrası sevdiklerinizle bu eşsiz lezzeti paylaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Malzemeleri kolayca derlenebilen ve kolay tarifi ile çok kısa sürede tabakta yerini alan lokma tatlısı, son dönemlerde farklı çeşitleriyle ün kazanmıştır. Lokma genellikle kandil, mevlüt, cenaze, düğün gibi günlerde yapılıp dağıtılan bir tatlıydı. Günümüzde misafir sofralarını süslemeye devam eden lokma tarifi evdeki tatlı krizlerine de çözüm sağlıyor. Lokma tatlısı az malzemeyle ve pratik tarifle oldukça kolay hazırlanıyor. Peki, kolay lokma nasıl yapılır? İşte, eşsiz lezzetiyle lokma tatlısı tarifi…
Malzemeler:
1 su bardağı un
1/2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
2,5 su bardağı ayçiçek yağı
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1/2 adet limon suyu
Toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Aralarda karıştırarak, orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar kaynatın.
Limon suyunu da ekleyip, 2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.