Lokma tatlısı nasıl yapılır müthiş ramazan lezzeti!

Malzemeleri kolayca derlenebilen ve kolay tarifi ile çok kısa sürede tabakta yerini alan lokma tatlısı, son dönemlerde farklı çeşitleriyle ün kazanmıştır. Lokma genellikle kandil, mevlüt, cenaze, düğün gibi günlerde yapılıp dağıtılan bir tatlıydı. Günümüzde misafir sofralarını süslemeye devam eden lokma tarifi evdeki tatlı krizlerine de çözüm sağlıyor. Lokma tatlısı az malzemeyle ve pratik tarifle oldukça kolay hazırlanıyor. Peki, kolay lokma nasıl yapılır? İşte, eşsiz lezzetiyle lokma tatlısı tarifi…