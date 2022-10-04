Lokanta usulu tam tadında mercimek çorbası tarifi 2. tabak garanti

Bu akşama ne yapsam diye şimdiden düşünmeye başladıysanız size harika bir tarifle geldik. Kimsenin karşı koyamayacağı, mis gibi kokusuyla evinizi saracak lokanta usulu süzme mercimek çorbası. Yiyenlerin ikinci tabağı da isteyeceği mercimek çorbası tarifine bakalım...

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Akşam yemeğinde çorbasız asla olmaz diyenlerdenseniz size harika bir tarifle geldik. Kokusu ile evinizi saracak mis gibi süzme mercimek çorbası. Çorba denince ilk akla gelen ve en çok tercih edilen mercimek çorbasını püf noktaları ise size veriyoruz. Soğuk kış günleri yaklaşırken evde kendinizi lokanta usulü çorbayla şımartın. Hem blenderdan çekilip hem de süzgeçten süzülen pürüzsüz dokusuyla damakları çatlatan tarife geçiyoruz.

Öncelikle aile sayınız ne kadar bilmiyoruz ama bir ortalama bir tarif vereceğiz ama 5 kişi rahatlıkla doyar. Öncelikle bir su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkıyoruz, mümkünse 10 dakika suda bekletiyoruz. Aardın orta boy bir soğanı 3-5 parçaya bölerek mercimeklerin içine bırakıyoruz. Şimdi gelelim işin sırrına; sarımsağa! 3-4 diş sarımsağı da mercimeklerin içine ekleyip hepsini süzüyoruz.

Ardından tenceremizin altını açıp bir yemek kaşığı tereyağ ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Yağ eriyince mercimekleri, soğanı ve sarımsakları tenceye boşaltıp 5 dakika karıştırarak orta ateşte kavuruyoruz.

Daha sonra 2 bardak tavuk suyunu 3 bardak sıcak suyu çorbamıza ekliyoruz. Peki ya o rengi nasıl yapıyoruz diye sorarsanız da; 1 tatlı kaşığı zencefili çorbamıza katıp yaklaşık 10 dakika kaynamasını bekliyoruz. Mercimek çorbası kaynadıkça suyunu çeker, bu nedenle zaman zaman kontrol edip su ekleyebilirsiniz. Daha sonra çorbamıza 1 tatlı kaşığı tuz, nane, ve karabiber ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.

Bir yandan da küçük bir tencere alıp çorbamızın üzeri için enfes bir sos hazırlayalım. Öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağ ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı eriyelim. Yanmaya yakın bir tatlı kaşığı nane ve kırmızı toz biber ekleyerek tencereyi şöyle bir çevirelim. Daha sonra sosumuzu mercimek çorbasının üzerine ekleyelim ve karıştıralım. En son işlem ise mercimek çorbasını blender'dan geçirmek. İşte ağzınıza layık nefis mercimek çorbamız hazır! Deneyen, yapıp yiyen herkese şimdiden afiyetler olsun...