Liverpool'un First Lady'si Linda Pizzuti Henry sahaya inip top oynadı

Ligin 38. ve son haftasına, Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Brighton'a konuk oldu. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı. Manchester City, Agüero'nun 28, Laporte'un 38, Mahrez'in 63 ve İlkay Gündoğan'ın 72. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı. Liverpool da Mane'nin 17 ve 81. dakikada attığı gollerle Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.