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Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

İki hafta önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva'nın, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

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