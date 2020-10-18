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Liverpool'da Van Dijk şoku! Sezonu kapattı

Liverpool'da Everton maçında sakatlık yaşayan Virgil van Dijk'in sezonu kapattığı ortaya çıktı.

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İngiltere Premier League'in 5. haftası Merseyside derbisine sahne oldu. Everton ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Liverpool'da Virgil van Dijk kaleci Jordan Pickford ile girdiği mücadelede dizinden sakatlık yaşadı.

11. dakikada oyundan alınan Hollandalı yıldızın durumu belirsizliğini korurken, menajer Jürgen Klopp oyuncusunun durumunun iyi olmadığını söyledi.

Maçın ardından konuşan Klopp, "Virgil üst üste kaç maç oynadı bilmiyorum. Acıyla oynuyor ama oynayamıyor. Bu iyi değil. Net bir penaltı vardı ve sonra bayrağın yükseldiğini gördük. Yine de faullere bakacaklarını düşündüm ama bu olmadı. Jordan Pickford'un bunu yapmak istediğini söylemek istemiyorum ama bu bir kalecinin ceza sahası içinde yapabileceği hareket değil." ifadelerini kullandı.

Dış basında yer alan haberlerde, 29 yaşındaki savunmancının sezonu kapattığı ve 7-8 ay futboldan uzak kalacağı belirtildi.

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