Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı (CANLI)

UEFA Süper Kupası, iki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma ile sahibini bulacak. Dev maçın canlı anlatımı ve tartışmalı pozisyonlarını İnternethaber.com farkıyla takip edebileceksiniz

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea Avrupa'nın en büyüğü olmak için Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI CANLI ANLATIM

Maçın ilk düdüğü ile birlikte beraber olacağız...

İLK 11'LER



LİVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Giroud, Pulisic

Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

Dördüncü hakem Cüneyt Çakır

Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.

Ampute Genç Milli Futbol Takımı oradaydı

Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları, Liverpool antrenmanını da takip etti. Liverpool oyuncuları, milli oyuncularla yakından ilgilendi. Ampute genç milli takım futbolcuları, özellikle Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a büyük ilgi gösterdi ve kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da genç millilerle sohbet edip formalarını imzaladı.

İngiliz temsilcisinin teknik heyeti ve oyuncularıyla ampute genç milli takım futbolcuları toplu görüntü verdi.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

EN ÇOK KİMLER KAZANDI?

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR

