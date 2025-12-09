Listeye yalnızca o isim girdi! Hande Erçel'in güzelliği tescillendi...
Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb'nin 'Dünyanın En Güzel Aktrisleri' listesinde Türkiye'yi temsil eden tek isim oldu. Listede Hollywood ve Asya sinemasının tanınmış isimleri yer alırken, Erçel bu isimler arasında kendine yer bulmayı başardı.
Margot Robbie, Emma Watson ve Ana de Armas gibi dünya çapında tanınan yıldızlarla birlikte listede yer alan Erçel, uluslararası hayran kitlesinin büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı.
