Liseye gidiyordu gözaltına alındı hapishanede açlıktan ödü

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde "açlık" ve "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki "idari tutuklu" Velid Ahmed'in ailesinin evinde yas ve hüzün hakim.

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah'ın doğusunda bulunan Silvad beldesinde yaşayan Ahmed ailesi, en büyük evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Velid'in babası Halid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin 30 Eylül 2024'te evlerine baskın düzenlediğini ve oğlu Velid'i gözaltına aldığını belirtti.

Acılı baba, "Velid liseye gidiyordu ve sağlık durumu iyiydi. Köyün takımının da kalecisiydi ve Filistin Milli Takımı'na girmeye hazırlanıyordu. Velid yurt dışında bankacılık eğitimi almayı ve geri dönüp halkına hizmet etmeyi istiyordu." diye konuştu.

Ailenin en büyük çocuğu olan Velid'in bir erkek ile iki kız kardeşinin olduğunu aktaran Halid Ahmed, ailesinin halen Velid'i kaybetmenin acısını ve şokunu yaşadığını belirtti.

"Velid kasten öldürüldü"

Otopsi raporlarının Velid'in darbedildiğini, aç bırakıldığını ve tıbbi ihmale maruz kaldığını gösterdiğine işaret eden Halid Ahmed, İsrail ordusunun oğlunu "kasten öldürdüğünü" belirtti.

İsrail'in, çocuk yaşta tutuklanan esirlere yiyecek ve tedavi sağlanmasını engellediğini vurgulayan Filistinli baba, "Oğlum çok fazla kilo kaybetti, uyuz ve enfeksiyon kaptı. Şehit olmadan önce bilincini kaybetti." dedi.

Velid'in Brezilya vatandaşlığına sahip olduğunu, bu nedenle Brezilya'daki resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının meseleyi takip ettiğini söyleyen Filistinli baba, "Herhangi bir soruşturma komitesine güvenmiyorum. Cenazenin teslim edilerek İslami usullere göre defnedilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Filistinli baba, Velid'in naaşını geri alabilmek için uluslararası ve insan hakları kuruluşlarının yanı sıra Filistinli yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Halid Ahmed, "Velid, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde şehit edilen ilk çocuk esirdir." dedi.

-"Velid, 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde şehit edilen ilk çocuk"

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, "Velid, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ilk çocuk şehit oldu. Velid, savaşın başından bu yana şehit olan kimlikleri bilinen 63 esirden biri." dedi.

Hapishanelerde hayatını kaybeden ve kimlikleri henüz açıklanmayan, çoğu Gazze'den olan çok sayıda kişinin bulunduğuna dikkat çeken Serahine, bu kişilerin 7 Ekim sonrasında alıkoyulduğunu kaydetti.

Tıbbi raporun, Velid'in ölümünün birden fazla nedeninin bulunduğunu, bunların arasında açlık, vücudundaki morluklar, enfeksiyonlar ve uyuz enfeksiyonlarının yanı sıra ishal ve kusmanın da olduğunu belirten Serahine, "Velid'in ölümünün ana nedeni muhtemelen açlık." diye konuştu.

Velid'in durumunun, özellikle çocuklar başta olmak üzere, esirlerin karşı karşıya olduğu tehlikeli şartları yansıttığını ifade eden Serahine, mevcut şartların devam etmesi halinde "aç bırakma politikası nedeniyle hapishanelerde yeni şehitlerin olabileceği" uyarısında bulundu.

Otopsi sonucuna göre Filistinli çocuğu ölüme götüren ana neden "açlık"

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden 3 Nisan'da yapılan ortak açıklamada, 24 Mart'ta İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Velid Ahmed'in otopsi sonuçlarına dikkat çekilerek, Filistinli çocuğa karşı İsrail hapishane idaresi tarafından sistematik suç işlendiği belirtildi.

Uyuza yakalanan Velid'in Aralık 2024 ve Şubat 2025'te muayene edildiği, yeterli beslenememe şikayetiyle daha sonra tekrar muayene edilen Velid'in ancak 22 Mart'ta bilincini kaybettikten sonra hapishanenin kliniğine götürüldüğü fakat kurtarılamadığı aktarıldı.

Otopsi sonuçlarına göre "Velid'in ciğerlerinde amfizem, kalp zarına kadar uzanan yoğun hava kütleleri, atrofi, batık bir karın, kas kütlesi ve deri altı yağında aşırı azalma ve deride döküntüye" rastlandığı kaydedildi.

Velid'in naaşında, "açlık, susuzluk kaynaklı dehidrasyon, kolit kaynaklı ishal nedeniyle sıvı kaybı ve göğüs ortasındaki dokuların iltihaplanması gibi" onu ölüme götüren bir dizi ciddi semptom görüldüğü ifade edildi.

Velid'in ölümünün, İsrail hapishanelerinde işkence ve sistematik tacizler dahil olmak üzere her türlü suça maruz kalan Filistinlilerin karşılaştığı vahşeti gözler önüne serdiği vurgulandı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.