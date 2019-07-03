Liseli Yiğit gördüğü trafik kazasından ilham alarak yaptı dünya 3. oldu
ESKİŞEHİR’de bir özel okulda eğitim gören lise öğrencisi Yiğit Özer, gördüğü bir trafik kazasından esinlenerek yaptığı iletişim projesi ile katıldığı uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü oldu. Patenti alınan projeyle, telefon çekmeyen tünellerde olumsuz durumlarda acil servis ekiplerine hızlıca ulaşılabilecek.
Gördüğü bir trafik kazasından ilham alarak telsiz ve lazer sistemi kullanıp iletişim düzeneği hazırlayan Çağfen Okulları 10. sınıf öğrencisi Yiğit Özer, öğretmenleriyle birlikte yarışmaya hazırlandı. Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen yarışmada derece yapmayı başaran genç yetenek, Okyanusya bölgesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.
Telefon çekmeyen tünellerde kullanılabilecek: Lise 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Özer'in mikrofiber teller ve ayna ile geliştirdiği sistem, telefon çekmeyen tünellerde olumsuz durumlarda kullanılabilecek. Yapılan bu sistem, desteklenerek daha da geliştirildiğinde maden ocaklarında da kullanılabilecek. Ses iletimini daha hızlı göndermeyi başaran ve Uluslararası Bilim ve İcat Fuarı’nda dünya üçüncüsü olan Özer, ülkesini temsil etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.
Projesini İHA muhabirine anlatan Özer, "Benim projem tünellerde lazerle haberleşme. Bu projeyi tünellerde telefonlarımız çekmiyor. Ben de hem kablosuz hem de daha hızlı bir ses iletimi yapmak istedim. Sesimi de lazerle göndermek istedim. Kaza olduğunu görmüştüm. Orada da telefonlar çekmiyordu. Oradan aklıma geldi. Öğretmenim de senenin başında bu konuyu söyleyince ben de yapmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Çok aşırı maliyetli olmadı, gayet düşük bütçeli prototip bir şeydi. Benim yaptığım projede lazerin gördüğü mesafe 340 metre. 340 metre de bir tünel için az bir mesafedir ve benim projem düz tünellerde. Lazer bir doğrultuda gidiyor ve önüne engeller çıkarsa duruyor. Benim amacım ldr devresine lazeri göndermek. Projemde 2 adet telsiz kullandım. Bir tanesini devreye bağladım bir tanesini kendim kullandım. Plaket kullandım bu plaketin üzerine transformatör yerleştirdim. Daha sonra kablo bağlantısıyla pil yatağı ve lazer yerleştirdim" dedi.
Türk bayrağını dalgalandırdığımda tüylerim diken diken oldu: Ülkesini temsil etmek için elinden geleni yaptığını belirten Özer, "Yarışma Endonezya’da düzenlendi. Yapıldığı yer Bali Adası. İsmim ilk okunduğunda inanamadım. Cansu öğretmenim vardı yanımda. Bana ’Yiğit sen çıkıyorsun’ dedi. Hocam ben değilim dedim. Sonra Türk bayrağını aldım ve Türk bayrağını orada dalgalandırdığımda tüylerim diken diken oldu. Ben ülkemi temsil etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Umarım karşılığını ileride de almaya devam edeceğim" diye konuştu.