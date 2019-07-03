Liseli Yiğit gördüğü trafik kazasından ilham alarak yaptı dünya 3. oldu

Projesini İHA muhabirine anlatan Özer, "Benim projem tünellerde lazerle haberleşme. Bu projeyi tünellerde telefonlarımız çekmiyor. Ben de hem kablosuz hem de daha hızlı bir ses iletimi yapmak istedim. Sesimi de lazerle göndermek istedim. Kaza olduğunu görmüştüm. Orada da telefonlar çekmiyordu. Oradan aklıma geldi. Öğretmenim de senenin başında bu konuyu söyleyince ben de yapmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Çok aşırı maliyetli olmadı, gayet düşük bütçeli prototip bir şeydi. Benim yaptığım projede lazerin gördüğü mesafe 340 metre. 340 metre de bir tünel için az bir mesafedir ve benim projem düz tünellerde. Lazer bir doğrultuda gidiyor ve önüne engeller çıkarsa duruyor. Benim amacım ldr devresine lazeri göndermek. Projemde 2 adet telsiz kullandım. Bir tanesini devreye bağladım bir tanesini kendim kullandım. Plaket kullandım bu plaketin üzerine transformatör yerleştirdim. Daha sonra kablo bağlantısıyla pil yatağı ve lazer yerleştirdim" dedi.