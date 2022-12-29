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Liseli öğrenciler dehşeti yaşattı! Tekme tokat atıp dövdüler, şınav çektirip zorla oynattılar

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Liseli öğrenciler dehşeti yaşattı! Tekme tokat atıp dövdüler, şınav çektirip zorla oynattılar

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bir öğrenci, sınıfta arkadaşları tarafından darp edildi. Grup, o anları da telefonla kayda aldı. Olaya karışan öğrenciler okuldan uzaklaştırılırken adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Liseli öğrenciler dehşeti yaşattı! Tekme tokat atıp dövdüler, şınav çektirip zorla oynattılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp dövdü, ardından şınav çektirdi ve ortalarına alıp zorla oyun oynattı. 

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Liseli öğrenciler dehşeti yaşattı! Tekme tokat atıp dövdüler, şınav çektirip zorla oynattılar

Tepki çeken olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

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Liseli öğrenciler dehşeti yaşattı! Tekme tokat atıp dövdüler, şınav çektirip zorla oynattılar

Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.

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Liseli öğrenciler dehşeti yaşattı! Tekme tokat atıp dövdüler, şınav çektirip zorla oynattılar

Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti.

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