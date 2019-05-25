Liseli kızı intihardan polis vazgeçirdi! Yapma diye yalvardılar

Gelen polis ekibi, falezlerde bekleyen H.C. ve onu ikna etmeye çalışan arkadaşına seslenerek dikkatlerini çekmeye çalıştı. Bu sırada ayağa kalkan H.C., uçurumun kenarına doğru yürümeye başladı. Genç kızın yanına giden polisler, bir süre konuştukları H.C.'yi ikna etmeyi başardı.