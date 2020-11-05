BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  GÜNCEL

Liseli Gamze Açar iş görüşmesi için gittiği otelde ‘düşerek’ ölmüştü! 3 tutuklama

ANKARA’da Gamze Açar isimli genç kız, iş görüşme için gittiği otelin 5. katından sabah saatlerinde ‘düşerek’ hayatını kaybetmişti. Açar’ın şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Abone ol

Baba Ferhat Açar, “Bu iş planlı bir cinayet” derken Gamze Açar’ın kuzeni Ahmet Yılmaz ise “Annesine maddi destek olmak istiyordu. O yüzden yarı zamanlı işlerde çalışırdı. Kızılcahamam’da bir otelde iş görüşmesinin yapılacağı söylenmiş. Gamze, otele gittiğinde onu 5 kişi karşılamış. Bundan sonra ne oldu bilmiyoruz. Sabah saat 08.45’te Gamze’nin düştüğü ortaya çıkmış. Bu olay intihar değil, cinayet. Gamze’nin hayalleri vardı, hayat doluydu.” diye konuştu.

3 tutuklama

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, olaya ilişkin gözaltına alınan ve Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden R.D, M.D. ve M.E.D. tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çelişkili ifadeler?

Şüphelilerden M.D.’nin ifadesinde bir başka odada bulunduğunu söyleyerek, “Odadan gelen gürültüler duydum. Ama odaya gelip baktığımda anormal bir şey yoktu” dediği, R.D’nin ise Gamze Açar’ın uyuşturucu krizine girdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Açar, önceki gün memleketi Antalya’nın Aksu ilçesinde toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sevindiren gelişme! Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı
Başakşehir Manchester United maçında tarihi skandal! İngilizler bile şaşırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''Ayda bebek'' eleştirilerine tepki
Elif Perinçek'in parmak fotoğrafını Trendyol'da paraya çevirdiler tepki yağdı
Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD Başkanlık seçiminde son durum! Olası 3 senaryo var! İşte sonuçları değiştirebilecek eyaletler
ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat'ta deprem oluyor sanıp apartmanı boşalttılar bakın ne çıktı!
Sultanbeyli’de 2018-2020 yılları arasında suç oranları azaldı
Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısına virüs engeli!
THY 9 ayda 5,2 milyar TL zarar etti! Koronavirüs ve TL’deki değer kaybı etkiledi
Ecem Erkek eşi kimdir Yüce Armağan Erkek'ten boşandı mı?
10 Kasım resmi tatil mi 2020 salı günü okullar tatil mi oldu?
Yorumlar 2 yorum