Lisedeki saldırıda 16 yaralı var! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı

Lisedeki saldırıda 16 yaralı var! Dehşeti anlattılar: Hiçbir şey söylemedi direkt sıkmaya başladı

Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok yönlü araştırılma sürerken yaralı bir öğrenci ve görgü tanığı olay anını anlattı.

 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak
"16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok" dedi.

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, AA muhabirine, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

"Kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık"

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı." dedi.

Saldırı sırasında okulun çevresinde olduğunu anlatan görgü tanığı Gökhan Başaranoğlu ise 17-18 yaşlarındaki saldırganın okula girmesiyle beraber silah sesleri duymaya başladıklarını belirterek, bir süre herkesin okuldan kaçarak uzaklaşmaya başladığını ve kısa süre sonra da okula polislerin geldiğini kaydetti.

