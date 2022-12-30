Lisede akran zorbalığı! Sınıf arkadaşlarına dehşeti yaşatan 4 öğrenci serbest bırakıldı!
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sınıf arkadaşlarını darp edip kameraya kaydeden 4 öğrenci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Olay, ilçedeki bir meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darp edildi
Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti.
Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.’nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı.
Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi. N.G.’nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.