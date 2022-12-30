BIST 5.528
DOLAR 18,72
EURO 19,97
ALTIN 1.093,89

Lisede akran zorbalığı! Sınıf arkadaşlarına dehşeti yaşatan 4 öğrenci serbest bırakıldı!

|
Lisede akran zorbalığı! Sınıf arkadaşlarına dehşeti yaşatan 4 öğrenci serbest bırakıldı!

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sınıf arkadaşlarını darp edip kameraya kaydeden 4 öğrenci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Lisede akran zorbalığı! Sınıf arkadaşlarına dehşeti yaşatan 4 öğrenci serbest bırakıldı!

Olay, ilçedeki bir meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darp edildi

110
Lisede akran zorbalığı! Sınıf arkadaşlarına dehşeti yaşatan 4 öğrenci serbest bırakıldı!

Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti.

210
Lisede akran zorbalığı! Sınıf arkadaşlarına dehşeti yaşatan 4 öğrenci serbest bırakıldı!

Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.’nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı.

310
Lisede akran zorbalığı! Sınıf arkadaşlarına dehşeti yaşatan 4 öğrenci serbest bırakıldı!

Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi. N.G.’nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

410