Lisa Phillips'ten Prens Andrew'le ilgili bomba iddia: Arkadaşımla cinsel ilişkiye girdi
Eski model Lisa Phillips, Prens Andrew’in geçmişte, hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein aracılığıyla 20'li yaşlarının başındaki bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.
Eski model Lisa Phillips, British TV’ye verdiği söyleşide Prens Andrew’i zor durumda bırakacak açıklamalar yaptı. 42 yaşındaki Phillips, Prens Andrew ile hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein ilişkisini doğrulayan iddialarda bulundu.
Phillips’in İngiltere gündeminde bomba etkisi yaratan iddiasına göre, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Andrew, Jeffrey Epstein aracılığıyla Phillips’in 20’li yaşlarının başında olan bir arkadaşıyla birlikte oldu. İddialara yer veren The Sun gazetesi Phillips’in arkadaşına ulaşmak istese de yanıt alamadı. Gazeteye konuşan Phillips, geçmişte yaşanan olayla ilgili, “Arkadaşım çok üzgündü. Ağlıyordu” ifadesini kullandı.
Eski model Phillips, reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunmak ve başkalarının istismarı için aracı olmakla suçlanan Amerikalı milyarder Epstein ile 2000 yılında Karayiplerde bir fotoğraf çekiminde tanıştığını belirtti. Pedofil Epstein’in kendisini ve arkadaşını dış dünyayla irtibata kapalı özel adası Little St James’e davet ettiğini anlatan Phillips, “Jeffrey’i çok hoş buldum ve gerçekten iyi görünüyordu. İngiltere’de yaşadığımı söylediğimde bana, ‘Bir prensle tanışmak ister misin?’ diye sordu” ifadesini kullandı.
“Bu adam geldi ve onu tanıdım, Prens Andrew’di. Çok hoştu” diyen Phillips, adada tatsız bir olayla karşılaşmadığını, sonraki yıllarda Epstein ile bağış etkinliklerinde, partilerde ve Broadway gösterilerinde karşılaştığını belirtti.