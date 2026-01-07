Lionel Messi'den şaşırtan itiraf! Bağımlısı olduğu sosyal medya uygulamasını paylaştı
|
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, konuk olduğu bir programda bağımlısı olduğu sosyal medya uygulamasını paylaştı. Messi'nin açıklamaları gündem yarattı.
Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, konuk olduğu programda yapatığı açıklamalarla gündem oldu.
15
Messi, emeklilik sonrası teknik direktör olmayı düşünmeye, daha çok bir kulüp sahibi olup bir yapıyı sıfırdan büyütme fikrinin kendisini çektiğini ifade etti.
25
Messi, yalnız kalmayı sevdiğini ve bazen evdeki gürültüden bunalıp kendi alanına çekildiğini anlattı.
35
Aynı zamanda ünlü futbolcu, eşi Antonella'nın gürültü olduğu için çocuklarıyla evde top oynamasına izin vermediğini de esprili bir şekilde anlattı.
45