Linet'in imajı şoke etti! İbo Show'daki halinden eser kalmadı bambaşka biri gibi
Şarkıcı Linet'in eski halinden eser kalmadı. Geçtiğimiz hafta İbo Show'daki haliyle beğeni toplayan Linet, radikal bir imaj değişikliğine gitti.
9 yıl aradan sonra Star TV'de yayımlanmaya başlayan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a geçtiğimiz hafta şarkıcı Linet katıldı. 45 yaşındaki Linet, yaşına rağmen güzelliğiyle herkesi mest etti.
Linet'in İbo Show'daki halinde, yüzündeki değişim kimsenin gözünden kaçmadı fakat Linet, daha radikal bir değişimle sevenlerinin karşısına çıktı.
Saçlarını kısacık kestiren Linet, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Çoğu sosyal medya kullanıcısı, Linet'i bu haliyle beğenmezken bazı takipçileri ise beğendiklerini söyledi.