Linet sahne aldığı konserde derin yırtmaçlı kıyafetiyle geceye damga vurdu!
44 yaşındaki ünlü şarkıcı Linet sahne aldığı konser gecesinde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle göz kamaştırdı.
Güçlü sesi ve yorumlarıyla müzik camiasında iz bırakan 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Linet, Tema Vakfı'nın düzenlemiş olduğu gecede sahne aldı. Güzel sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Linet, gecede giydiği kıyafetiyle herkesi büyüledi.
Tema Vakfı'nın yararına düzenlenen gecede kasıklarına kadar uzanan uzun lacivert derin yırtmaçlı elbisesiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı kıyafetiyle oturarak poz veren ünlü şarkıcı Linet, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Şarkıcı Linet'in elbisesini gören ünlü isimler ise pozlar karşısında sessiz kalamadı. Ünlü isimlerin beğeni yağdırdığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
Linet Kimdir?
Linet, 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv‘de doğmuştur. Hem İsrail hem de Türk vatandaşıdır. Ailesi 500 sene önce İspanya‘dan İstanbul‘a gelen Musevilerden. Annesi eskilerin Türk Sanat Müziği şarkıcılarından Bursalı Leyla (Bonana) Özgecan’dır. Babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir.