Linet sahne aldığı konserde derin yırtmaçlı kıyafetiyle geceye damga vurdu!

Tema Vakfı'nın yararına düzenlenen gecede kasıklarına kadar uzanan uzun lacivert derin yırtmaçlı elbisesiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı kıyafetiyle oturarak poz veren ünlü şarkıcı Linet, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.