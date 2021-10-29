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Linet için 'Sadece erkeklere selam veriyor' diyen Aslı Şen'den geri adım

Linet için 'Sadece erkeklere selam veriyor' diyen Aslı Şen'den geri adım

Linet'e tepki gösteren Aslı Şen'den geri adım... Linet’in fotoğrafını üstünü çizerek paylaşan ve 'Ön masaların hepsine selam verdi, bir tek bizi atladı. Erkeklere selam veriyor' diyten Aslı Şen, koronavirüse yakalandığını öğrenince şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini yolladı.

Linet için 'Sadece erkeklere selam veriyor' diyen Aslı Şen'den geri adım

Arkadaşlarıyla Linet’i dinlemeye giden, ancak oturduğu masaya selam vermediği için sanatçıya sosyal medyada sert sözlerle tepki gösteren Aslı Şen, kamuoyundan özür diledi.

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Linet için 'Sadece erkeklere selam veriyor' diyen Aslı Şen'den geri adım

Şen “Çok üzgünüm. Böyle saçma bir gündem yarattığım için halktan özür diliyorum.” dedi.

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Linet için 'Sadece erkeklere selam veriyor' diyen Aslı Şen'den geri adım

Şen, Linet’in “Tüm misafirlerim benim için kıymetlidir” sözlerine de şöyle yanıt verdi:

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Linet için 'Sadece erkeklere selam veriyor' diyen Aslı Şen'den geri adım

“O da bizim için kıymetli. Olmasa zaten gitmezdim. Oradaki davranış biçimi bana göre doğru değildi. Duygularımı ifade ederken doğru kelimeleri seçemediğimi düşünüyorum.” 

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