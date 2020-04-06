Linet aradığı erkeği anlattı iddialı açıklamaları olay yarattı

Koronavirüs sebebiyle konserlerinin iptal olduğunu dile getiren Linet, şunları söyledi:

''Haftanın 3 günü çalışıyordum. Yaz konserlerini de eklediğimizde çok fazla! Konserlerimiz süresiz şekilde iptal edildi. 75-80 iş ortalama. Sadece bizlerin değil tabii, 18 kişilik bir ekibim var. Onlar benim yol arkadaşlarım. Herkes kendi ekibine elinden geldiğince sahip çıkmalı. Çok zor ve ne zaman biteceği belli olmayan bir süreç.''