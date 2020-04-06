Linet aradığı erkeği anlattı iddialı açıklamaları olay yarattı
Ünlü şarkıcı Linet, çıkardığı single ile gündeme gelmek yerine iddialı açıklamalarıyla gündeme geldi. Linet, aradığı erkeği bakın nasıl anlattı.
Uzun bir aranın ardından yeni bir single çıkaran şarkıcı Linet, Posta Gazetesi'nden Suna Akyıldız'a yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Linet'in aradığı erkeği anlatırken kendisini övmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Koronavirüs sebebiyle konserlerinin iptal olduğunu dile getiren Linet, şunları söyledi:
''Haftanın 3 günü çalışıyordum. Yaz konserlerini de eklediğimizde çok fazla! Konserlerimiz süresiz şekilde iptal edildi. 75-80 iş ortalama. Sadece bizlerin değil tabii, 18 kişilik bir ekibim var. Onlar benim yol arkadaşlarım. Herkes kendi ekibine elinden geldiğince sahip çıkmalı. Çok zor ve ne zaman biteceği belli olmayan bir süreç.''
Kendisini övmekten geri kalmayan Linet, Yıldız Tilbe'ye hangi sebeple özendiğini ise şöyle dile getirdi:
''Bacaklarım çok güzel. Bu yüzden kısa etek ve yırtmaçları çok seviyorum. Sırf bacaklarım daha da güzel görünsün diye sahneye yüksek topuklu ayakkabılarla çıkıyorum. Bu anlamda Yıldız Tilbe'yi kıskanıyorum.''
''Sahneye terlik ya da spor ayakkabıyla çıkıyor. Benim sesimden çok ayaklarım yoruluyor. Kardeşim, şarkı söylüyoruz diye çile çekmeye gelmedik dünyaya ama biz zoru başarıyoruz.''