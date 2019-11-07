Lindsay Lohan'ın babası itiraf etti Suudi Arabistan Veliahtı Selman'la aşk yaşıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edilen Lindsay Lohan'ın babası ikilinin aşk yaşadığını itiraf etti.
Formula 1 yarışlarında tanıştıkları iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın aşk yaşadıkları iddialarına Lohan’ın babasından yanıt verdi.
Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, kızının aşk dedikodularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Orta Doğu’da yaptığı çalışmalar dolayısıyla Muhammed bin Selman ile tanıştı. Bölgedeki insanlara, özellikle mültecilere yardım etmek için çalışıyor" diyerek başladığı konuşmasına itirafıyla devam etti.
"Lindsay’nin Suriye’de yaptığı iyi çalışmalar hakkında hiç kimse yazmıyor. Sadece kötü şeyler duymak istiyorlar" ifadelerini kullanan Lohan, "Bin Selman ile ‘platonik ve saygılı’ bir ilişkisi var" dedi.
Lindsay Lohan’ın babası, Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bağlantısı sorulduğunda ise iddiaların doğru olmadığını, kızının kendisini Prens’in yanında güvende hissettiğini de ekledi.