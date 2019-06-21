Limon ile uyumanın inanılmaz faydaları! Bakın ne işe yarıyormuş

Hem uzmanlar tarafından hem de halk dilinde en iyi C vitamini olarak gösterilen limon, karaciğeri ve bağırsakları temizler, beyin sağlığını korur ve çeşitli hastalıklara karşı savaşmanızı sağlar. Ancak bu özelliklerden, limonu tüketerek faydalanabilirsiniz. Peki ya tüketilmemek kaydıyla sadece 4 dilime ayrılan limonun ne gibi faydaları vardır?