Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! Formayı giydi paylaşımında bakın ne dedi

Fransız Kulübü Lille, Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yusuf Yazıcı, Lille formasını giyerken bakın hangi notu düştü.

Ligue 1 ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı. Fransız ekibi, 22 yaşındaki milli oyuncu ile 2024 yılına dek 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

''Hoşgeldin Yusuf''

Lille yaptığı açıklamada; "Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gelmesi, takımın genç yaşına rağmen en üst düzeyde sağlam bir deneyime sahip, ümit verici profilini zenginleştiriyor. Bu takviye, Christophe Galtier'in mevcut rekabette yeni bir teknik avantaj sağlamasına olanak sağlayacak. Hoşgeldin Yusuf." ifadelerini kullandı.





‘Vira bismillah’

12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı.

''Yusuf, Trabzonspor'da liderdi''

Lille CEO'su Marc Ingla ilse Yusuf transferi hakkındaki görüşlerini; "Yusuf'un imzası Lille için büyük bir memnuniyettir. Bu kulüp için önemli bir hamle. Yusuf, genç; ama aynı zamanda ülkesinde çok popüler ve ünlü bir oyuncu. Yusuf, Trabzonspor'da liderdi ve Türkiye Milli Takımı'nın bir üyesi. O, kayda değer sol ayağı, mükemmel teknik özellikleri ve yaratıcılığıyla gelecek sezon takımımızı daha da zenginleştirecek. Kendisinin, Ligue 1'deki yeteneğini LOSC forması altında çabucak göstereceğinden ve ekibimize başarılı bir sezon geçirmesine yardımcı olacağından eminiz. Hoşgeldin! " şeklinde belirtti.