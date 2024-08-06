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Lille - Fenerbahçe / Canlı yayın

Lille - Fenerbahçe / Canlı yayın

UEFA Şampiyonlar ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'da Lille ile karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turumu ilk maçında Fransız ekibi Lille'ye konuk oluyor. Lugano'yu eleyen ve Şampiyonlar Ligi yolunda ilk engeli aşan Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor.

Lille - Fenerbahçe

Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Lille - Fenerbahçe ilk 11'ler

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier; André, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Rumen hakem düdük çalacak

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında bugün Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Düdük ise Rumen hakem Istvan Kovacs'ta olacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Kanarya avantaj için sahada

Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; bugün sahadan iyi bir skorla ayrılıp, rövanş öncesinde avantajı kapmak. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet istediğini söyledi. Lille'den daha iyi bir takım olduklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için rövanş öncesi sahadan istediğimiz bir skorla ayrılmalıyız" dedi. Mourinho, şu ana dek oynadığı tüm eleme maçlarını da kazandı.

 

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