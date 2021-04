Liglerden düşen ilk takım Eskişehirspor oldu! Altınordu Eskişehir'e acımadı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Abone ol

Bu yıl liglerden tüme düşmesi kesinleşen ilk takım bir dönem süper ligde fırtına gibi esen Eskişehirspor oldu. TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Bulut

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Burak İnce), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Emre Nefiz), Muzaffer Kocaer, Recep Aydın (Dk. 77 Şeref Özcan), Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 80 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 61 Yiğit Emre Çeltik)

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Dk. 42 Bartu Göçmen), Furkan Balaban, Emir Yıldız, Selman Çiftkanatlı (Dk. 87 Utku Kızılkaya), Doğukan Ünal, Talha Erdoğan (Dk. 68 Onur Arı), Furgan Polat (Dk. 68 Onurhan Uyanık), Necati Atilla Karaca (Dk. 68 Uğur Can Semizoğlu), İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 2, 32, 37 ve 77 Ahmet Dereli, Dk. 29 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Burak İnce (Altınordu), Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 80 ve 90+2 Uğur Can Semizoğlu (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Emir Yıldız (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 45+1 Bartu Göçmen (Eskişehirspor)