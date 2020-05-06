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Ligler iptal mi olacak? TFF'de kritik gün

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig kulüp başkanlarıyla bir toplantı yaptıktan sonra bugün saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak.

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Corona virüs sonrası Türkiye'de futbolun kaderi bugün belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün saat 10:00'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirecek.

Kritik toplantının saati belli oldu
TFF Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile dün yapılan görüşmenin ayrıntılarını ve sezonun tamamlanıp tamamlanmasıyla ilgili durumu kendi arasında yapacağı toplantıyla değerlendirecek. Başkan Nihat Özdemir toplantının ardından saat 14:00'da düzenleyeceği basın toplantısı ile son kararı açıklayacak.

''Liglerin devam kararını federasyon kendi iradesiyle alacak''
Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve şu ifadeleri kullandı: ''TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum.''

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