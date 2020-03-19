Ligler ertelenecek mi? Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili bir değerlendirme yapılacağını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada ''Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek corona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.'' dedi.