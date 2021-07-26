Lidyalıların kayıp şehri! Manisa'da defineciler ortaya çıkardı bu antik şehir ilginç
MANİSA'da, definecilerin gerçekleştirdiği kazılarla antik şehir ortaya çıktı. İçeride çok sayıda bulunan lahidi definecilerin aldığı söylenirken bölgenin 'Lidyalıların kayıp şehri' olduğu belirtiliyor.
Manisa’da daha önce bulunan lahit ve sütunlardan dolayı 1. derece sit alanı ilan edilen Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tespit edilen onlarca antik dönem yapısı ortaya çıktı.
Kemerli odalar ve nişlerin olduğu yapıların orman içinde ağaçların altında kaldığı görülürken çevredeki tarlalarda ise çok sayıda sütun ve mimari eserler dikkat çekiyor.
Oldukça geniş bir alana yayılan tarihi eserler bölgede büyük bir şehrin varlığına işaret ederken bölgedeki yapıların en az 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.
Deprem nedeniyle toprak altında kalmış
Tarihte ilk paranın basıldığı Lidya Krallığının Başkenti Sardes’in 40 kilometre kuzeyinde yer alan bölgedeki yaşamın büyük bir deprem sonrası sona erdiği ve şehrin toprak altında kaldığı tahmin ediliyor.