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Liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk halleri çok güldürdü! Erdoğan'a bakın!

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Liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk halleri çok güldürdü! Erdoğan'a bakın!

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğinin gözden geçirilmesi konularını ele almak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.

Liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk halleri çok güldürdü! Erdoğan'a bakın! - Resim: 1

LİDERLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ KONUŞTU!

 Açılış oturumunda liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk hallerinin ekrana yansıtılması, tebessümle karşılandı.

 Videoda liderlerin çocukluk halleri orada bulunanları selamladı.

 İŞTE LİDERLERİN EKRANA YANSITILAN O HALLERİ!

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Liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk halleri çok güldürdü! Erdoğan'a bakın! - Resim: 2

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Liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk halleri çok güldürdü! Erdoğan'a bakın! - Resim: 3

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Liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk halleri çok güldürdü! Erdoğan'a bakın! - Resim: 4

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