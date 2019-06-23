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ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde 15'i açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,68
%45,40
4.473.818 3.783.494
AÇILAN SANDIK : %95,23
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Liderler sonuçları nerede takip edecek? Erdoğan'dan yakın markaj

Liderler sonuçları nerede takip edecek? Erdoğan'dan yakın markaj

İstanbul yaklaşık 10 milyon seçmenle sandık başına gitti. Sandıklar kapandı, sayım başladı. Artık sonuçlar bekleniyor.  Öte yandan liderleri sonuçları nereden takip edeceği belli oldu.

23 Haziran İstanbul seçimleri için oy verme işlemi geride kaldı. Sayım işlemi başladı. Artık herkes sonuçların gelmesini bekliyor.

Liderler sonuçları nereden takip edecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Erdoğan sonuçları İstanbul İl Başkanlığı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde sonuçları takip edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sonuçları partisinin genel merkezinden izleyecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan sonuçları takip etmesi bekleniyor.

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise seçim sonuçlarını Ankara'daki evinden takip ediyor. 

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