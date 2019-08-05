Lider Şahin'in annesinden Didem Soydan'a veto: Gelin adayı değil
Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkan Didem Soydan ve Lider Şahin'in ilişkileri tam gaz devam ederken, anne Didem Şahin'den çok konuşulacak bir tepki geldi.
Bir dönem İrem Derici ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Selami Şanin'in oğlu Lider Şahin, şimdilerde model Didem Soydan'la birlikteliğini sürdürüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Soydan'ı ailesinin bir kısmıyla tanıştıran Lider Şahin'e annesinden veto geldi.
Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Didem Şahin, Didem Soydan ile ilgili soruları yanıtladı. Şahin, "Biz daha kendisi ile tanışmadık" diyerek oğlunun kız arkadaşlarına saygı duyduğunu belirtti.
İstemediğimiz yalan: Ayrıca Didem Soydan'ı istemedikleri ve beğenmedikleri yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Şahin, "Gelin adayınızla tanışmak istiyorsunuz" sözleri üzerine ise şu ilginç yanıtı verdi:
Hemen gelin-güvey olmayalım: "Gelin adayı değil. Oğlumun kız arkadaşı diyelim, daha doğru olur. Hemen gelin-güvey olmayalım"