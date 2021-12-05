Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Karanfil; yolcu, yük ve araç taşıyacak bu gemilerin 500 yataklı olduğunu, 700 koltukta yolcu kapasitesi bulunduğunu ayrıca 520'ye yakın araç alabildiğini kaydederek şöyle dedi:

"Gemi İzmir'e 3 günde geldi. İzmir'de dün bir fırtına vardı. Ondan dolayı 1 gün aksama yaşandı. Normal süre 2 gündür. Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm hem ticarete katkı sağlayacak, bazı şehirlerde sadece turizm olacak."