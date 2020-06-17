Libya'da Türk askerinin mayınlardan temizlediği Selahaddin bölgesi görüntülendi
Libyalılar, evlerini Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve patlayıcılardan temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve Türk halkına teşekkür etti.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler, Libya ordusu karşısında aldıkları yenilgilerin ardından başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken geride çok sayıda tuzaklanmış patlayıcı ve mayın bıraktı.
Sivillerin evlerine güvenli dönüşü için Libya hükümetinin davetiyle ülkeye gelen TSK'ya bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinde mayın ve patlayıcı imha çalışmalarını sürdürüyor.
AA ekibi, başkentin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selahaddin bölgesinde, Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlardan temizlenen evlerine dönen sivillerle görüştü. Hafter milislerinin evlerinden araba, klima gibi bazı eşyaları çaldıklarını, geride "ağır yıkım ve tahribat bıraktıklarını" anlatan siviller, TSK'ya çevredeki mayın temizleme faaliyetleri için teşekkür etti.
Hafter milisleri geride ağır tahribat bıraktı
Çok katlı evlerin bulunduğu Selahaddin Mahallesi bir dönem başkent Trablus'un en işlek ve seçkin banliyöleri arasında sayılıyordu. Hafter milislerinin, Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırıya geçmesinin ardından girdiği Selahaddin bölgesi, sonrasında sık sık çatışma haberleriyle gündeme geldi.