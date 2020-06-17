Libya'da Türk askerinin mayınlardan temizlediği Selahaddin bölgesi görüntülendi

AA ekibi, başkentin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selahaddin bölgesinde, Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlardan temizlenen evlerine dönen sivillerle görüştü. Hafter milislerinin evlerinden araba, klima gibi bazı eşyaları çaldıklarını, geride "ağır yıkım ve tahribat bıraktıklarını" anlatan siviller, TSK'ya çevredeki mayın temizleme faaliyetleri için teşekkür etti.