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Libya'da darbeci Hafter'e büyük darbe! Üsse bomba yağdı

TÜRKİYE'nin devreye girmesiyle dengelerin değiştiği Libya'da meşru hükümete (UMH) bağlı askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan ve stratejik önemde olan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi.

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Libya'da kendini devlet başkanı ilan eden darbeci Hafter'e darbe üstüne darbe vuruluyor..

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.

Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.

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