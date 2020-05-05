LGS'de bir ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıkladı! işte okulların açılacağı tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) 20 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de bu yıl uygulanacak yeni kuralları açıkladı. İşte bu yıl LGS'de uygulanacak kurallar...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve okulların yeniden açılmasıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. LSD'de 20 Haziran'da yapılacak olan LGS'de bi yıl ilk kez uygulanacak kuralları tek tek açıklayan Bakan Ziya Selçuk, okulların yeniden açılacağı tarihi de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri okullar sınavı 15 Haziran'da yapılacak.

"LGS sınavına her öğrencimiz kendi okulunda girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey" diyen Bakan Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili olarak da "Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz" dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları...

Her öğrenci LGS sınavına kendi okulunda girecek

- Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK'te YKS ile kararlar alıp uyguluyor.

- Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

Öğrencilere sınav için maske verilecek, fotoğraflı kimlik şartı yok

- Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek.

- Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

LGS sınavı aynı gün iki oturumda olacak ama...

- Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

- Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak.

- Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.

Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek

- Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.

- Sınavda sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık.

YKS tarihine ilişkin eleştirilere yanıt

- Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim.

Okullar 1 Haziran'da kademeli olarak açılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle kapatılan ve uzaktan eğitim veren okulların yeniden açılacağı tarihle ilgili ipucunu verdi. "Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak" diyen Bakan Selçuk, "Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik. Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah herşey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Devamsızlıktan kalanlar sınıf geçemeyecek

Sınıf geçmede tek şartın olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek." dedi. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu yıl da hiçbir şartla sınıf gecemeyecek...

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

- Bunu birçok kez açıkladık aslında. 10 kere 20 kere daha açıklarız. Bu öğretmenlerimizin atamasının tamamlanması için bir okullarının, öğrencilerinin olması gerekiyor. Okullar açık değilken, göreve başlatmak için fiilen ve fiziken bir engel var. Okullar açıldığında atama süreçleri tamamlanmış olacak. Hak kaybı olmayacak.