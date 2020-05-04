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LGS ve YKS erteleniyor işte yeni sınav tarihler! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne demişti?

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Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddelerinden birini Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olacak. LGS ve YKS'nin erteleneceği iddia edildi ve sınavlar için yeni tarih verildi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle kabine üyelerini toplayacak. Burada bakanlar, koronavirüsle mücadelede yaptıkları çalışmaları Erdoğan’a anlatacak ve Ramazan Bayramı sonrasında sektör sektör normalleşme sürecinin nasıl olacağı detaylarıyla görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhtemel bir ikinci dalga riskine karşı yapılması gereken hazırlıkları aktaracak. 

LGS ve YKS tarihleri belli olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki koronavirüs tatilinin Haziran ayına kadar uzatıldığını duyurduğu basın toplantısında, "LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğini Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" demişti. Bugünkü Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddelerinden biri de Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) olacak. 

'LGS Temmuz'a erteleniyor' 'YKS daha ileri bir tarihe...

Kabine'de Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında sınav tarihleri yeniden konuşulacak. Türkiye gazetesinin haberine göre, 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS’nin temmuza, 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan YKS’nin de daha da ileri bir tarihe öteleneceği iddia ediliyor.

Turizmciler Temmuz ve Ağustos'ta sınav istemiyor

Turizmcilerin yaşanılan kayıplar sebebiyle temmuz ve ağustos ayında sınav yapılmasına karşı çıktıları ifade ediliyor.

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