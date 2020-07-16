LGS sonuçları 2020 MEB açıklanıyor TC ile sonuç nasıl bakılır?

Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.