LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere Giriş Sınavı LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı liselere giriş için kayıt takvimini de duyurdu.

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LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI TIKLA ÖĞREN

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yüzde 93'ü istediği okula yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti.

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birisine yerleşti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS yerleştirmelerinde bir önceki yıla göre çoğu alanda iyileşme yaşandığını ifade eden Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91,6'ydı, bu yıl oran yüzde 91,98'e yükseldi." dedi.

Sınavsız yerleştirmede ikili eğitim yapacak yeni okul yok

Özer, 2021'de sınavsız yerel yerleştirmede tercih edilen okullarda kapasite artırımı için ikili eğitim seçeneğinin kullanılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Birinci yerleştirme sonunda hiçbir lisede yeni bir ikili eğitim yapacak okul oluşturulmadı. Öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşebilmeleri ve bu yüksek oranın hiçbir ikili eğitim olmadan yapılabilmesi MEB'in süreci ne kadar başarılı yürüttüğünü gösteriyor."

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yarıdan fazlası birinci tercihine yerleşti

Sınavsız yerleştirmede birinci tercihine yerleşen öğrenci oranının sınavsız yerleştirme performansı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Sınavsız yerleştirmede, öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı 2020 yılında yüzde 49,3 iken 2021 yılında yüzde 51'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihlerindeki liselere yerleştiler. Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini göstermektedir."

Sınavsız yerleştirmede istenilen okul türlerine yerleşme oranları yükseldi

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin istedikleri okul türlerine yerleşme oranlarında da iyileşmeler sağlandığını ifade eden Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2020'de Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerin yüzde 99'u bu okul türüne yerleştirilirken, 2021'de bu oran değişmedi. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ünün ilk tercihini bu okul türünde yaptığı tespit edildi.

Geçen yıl ilk üç tercihi arasında Anadolu imam hatip lisesine yer veren öğrencilerden yüzde 87'si bu okullardan birine kayıt hakkı kazanırken bu yıl oran yüzde 88'e yükseldi.

Anadolu imam hatip lisesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 56'sının bu okul türüne ilk tercihinde yer verdiği belirlendi.

Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u, geçen yıl ise yüzde 82'si ilk üç tercihlerinde bu okul türüne yer vermişti, bu yıl oran yüzde 83'e çıktı. Geçen yıl bu okul türü, bu okullara yerleşen öğrencilerden yüzde 43'ünün ilk tercihi olmuştu, bu yıl oran yüzde 46'ya yükseldi."

Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrencilerin önlerindeki yeni seçenekleri içeren takvimin işlemeye devam ettiğini ifade eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 26-30 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak."