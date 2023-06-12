LGBT'ye Kesin Çözüm “Yeni Bir Uluslararası”

Türk sinemasına da konu olan “cinsel eğilim problemi” taa 80'li yıllara dayanıyor.

Çokça izlediğimiz hani o Gırgıriye serisi…

Müjdat Gezen’ in baş rolde oynadığı 1981 Erler Film yapımı Gırgıriye Filmi’nde bir ayrıntı vardı dikkatimi çeken.

Filmde ismi geçen Bayram karakteri…

Sesi güzel olmasına rağmen fazla ilgi görmez.

Müşteriler azalınca Gazino sahibi bir çare bulur.

Bayram’dan kadınsı giysiler, işveli hareketler ve makyajla sahneye çıkması istenir.

Bu teklifi zor da olsa sırf para için kabul eden Bayram artık eski Bayram değildir ve yeni haliyle halkın sevgi ve ilgisini cezbetmiştir. Salon dolup taşar, alkışlar susmaz…

Aynı zamanda manşetler de Bayram’ın şöhreti yazar…

Bu şöhret çok uzun sürmez tabi ve Polis Karakolu’ndan çağrılır. Memur hiddetli bir tonda:

“Ekmek parası diye boyanıp, kırıtarak şarkı söylemen, kadın gibi sahneye çıkman mı lazım?”

Ardından Bayram karakteri memurun uzattığı kâğıdı okur:

"Bundan sonra ahlaka, toplumun genel ve terbiyesine mugayir müstehcen hiçbir harekette bulunmayacağım." Sözünü verir ve imzalar.

Polis Memuru:

"Bir daha böyle yaparsan, seni sahneye çıkmaktan men eder, sonra da şehir dışına sürerim. Kanun böyle."

Uyarısı ve telkininde bulunur…

Demirel hükümeti tarafından alınan bu önlemler 87 yılına kadar protestolarla karşı karşıya kalır.

1987 yılında İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan eşcinsel akımı 1993 yılında tırmanışa geçmiş ve "onur yürüyüşleri" adı altında süregelmiştir.

Yıl 2023.

Sıklıkla karşılaştığımız manzaralar var…

Kimi zaman Üniversitelerde, kimi zaman konserlerde ve ekranlarda, kimi zaman da sokaklarda; eylem, söylem ve simgelerine rasgeldiğimiz LGBT sapkınlığı farklı farklı alanlarda varlığını maalesef halen koruyor.

Bakın daha birkaç gün evvel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) izinsiz bir şekilde başlatılan LGBT terörüne polis müdahale etmek zorunda kalmıştı.

“Sonunda bunu da yaptılar!” dedirten ileri gidişler de var…

İstanbul'da CHP'li Şişli Belediyesi…

Şişli’nin göbeğinde Kanyon Alışveriş Merkezi…

Lgbt’lilere özel tuvalet açtı.

Bu tuvalet kapılarında kadın erkek simgeleri birlikte bulunuyordu ve gökkuşağı ile çevrelenmişti.

Toplum tarafından büyük tepki görmesinin ardından bir açıklama geldi: “Kalabalık olduğu zamanlarda kullanılması için bu şekilde tasarladık.” Diyerek tuvaleti normal haline döndürdüler ama özürleri kabahatlerinden beterdi.

►Beyaz Saray'dan, Hollywood'a oradan taa Şişli'ye kadar uzanan LGBT aslında Amerikan siyasetinin bir parçası...

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak 2021’de ABD’nin 46.’ıncı başkanı olarak göreve başladığında ilk icraatı LGBT’leştirme projesine start vermek oldu.

Daha görevi devraldığı ilk gün “cinsel yönelim” (sexual orientation) ve “toplumsal cinsiyet kimliği” (gender identity) temelinde “ayrımcılığa karşı” korumaları genişleten ABD tarihindeki en önemli, geniş kapsamlı LGBTQ yürütme emrini yayınladı.

Aynı gün, 20 Ocak 2021’de, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne eşcinsel Ned Price getirildi.

ABC atılan bu adımın -bütün bir dünyaya LGBT hakları konusunda bir sinyal- olduğunu yazmıştı. Ki öyle de oldu. Verilen sinyalle LGBT operatörleri aktif hale getirildi.

25 Ocak 2021’de Beyaz Saray Amerikan ordusunda transseksüellerin “açık” görev yapmasını sağlayan bir karar aldı. Bu arada ABD ordusunda 15 bin civarında transseksüel olduğu tahmin ediliyor.

28 Ocak 2021’de Biden kürtaj danışmanlığı ve kürtaj yönlendirmesinde bulunan uluslararası vakıfların fon almasını sağlayacak bir yürütme kararını imzaladı.

2 Şubat 2021’de ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti. Amerikan Ulaştırma Bakanlığı’na eşcinsel evliliği olan Pete Buttigieg getirildi.

Haziran 2018’de evlenen Buttigieg ve “kocası” Chasten’in “ikiz bebekleri” var.

Buttigieg Demokrat Parti başkanlığına da aday olmuştu. Bu ileride LGBT’ li bir başkan geleceğinin imâresi olabilir.

4 Şubat 2021’de Joe Biden bütün dünyadaki LGBTQ kişilerin haklarının korunması ve güçlendirilmesi için “ekonomik yaptırımlar” öngören bir karar aldı.

24 Mart 2021’de ABD tarihinde bir ilk daha yaşandı. Transseksüel Rachel Levin Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Levine ayrıca Amerikan ordusundaki Amiral rütbesine sahip ilk transseksüel.

31 Mart 2021’de Joe Biden Beyaz Saray’ın sitesinde Transseksüel Görünürlük Günü’nü kutlayan bir mesaj yayınladı. Biden mesajında “Her Amerikalıyı transgender Amerikalıların değerini ve haysiyetini yükseltmek için bize katılmaya çağırıyorum” dedi.

23 Nisan 2021’de ABD yönetiminde tarihi bir karar daha alındı. Savunma bakanı yardımcılıklarına iki LGBTQ birey (Shawn Skelly ve Brenda Sue Fulton) aday olarak gösterildi.

30 Haziran 2021’de ABD Dışişleri Bakanlığı X işaretli “cinsiyetsiz pasaport” çıkaracağını açıkladı.

28 Ekim 2021’de ilk X işaretli pasaport çıkarıldı.

30 Haziran 2021’de Joe Biden transgender politikaları koordine edecek bir çalışma grubu oluşturdu.

2 Temmuz 2021’de Beyaz Saray Asya Kalkınma Bankası ABD direktörlüğüne bir lezbiyen olan Chantale Wong’u aday olarak gösterdi.

13 Temmuz 2021’de eşcinsel evliliği olan Chris Magnus, Gümrük ve Sınır Koruma Komiseri (ABD’nin en büyük kolluk kuvveti) olarak yemin edip göreve başladı.

5 Ağustos 2021’de Biden LGBTQ kimlikli Gabe Cazares ve Chai R. Feldblum’u Federal Meclis’e atadı.

21 Eylül 2021’de Joe Biden BM Genel Kurulu’nda LGBTQ topluluklar için uluslararası destek çağrısı yaptı.

10 Ekim 2021’de Beyaz Saray Gigi Sohn’u Federal İletişim Komiseri olarak atadı. Sohn bu göreve getirilen ilk LGBTQ kişisi.

20 Ekim 2021’de Beyaz Saray, Texas’ta “trans çocukların” geçiş yaptıkları cinsiyette spor aktivitielerinden kısıtlanmasına karşı olduğunu açıkladı.

26 Ekim 2021’de Beyaz Saray Ulusal Eşitlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Strateji belgesini yayınladı.

17 Kasım 2021’de Joe Biden ABD Federal Temyiz Mahkemesi üyeliğine lezbiyen Alison Nathan’ı aday olarak gösterdi.

Tüm bunların bilinçli yapıldığı aşikâr...

Her geçen gün zincire eklenen halkalar çoğalıyor.

►Lgbt misyonunun sadece beyaz Avrupalı temsiline sıkışıp kalması yetersiz görüldüğü için "kuşatıcılık" şeklinde yayılması isteniyor.

Bu sebeple din, dil, ırk gözetmeksizin, herkesi kabul eden bir anlayışla çoğalmayı hedefliyorlar.

Hollywood ve show endüstrisi son yıllarda özellikle çocukları ve gençleri LGBT’leşmeye zorluyor. Bir film izleyip de içinde “pozitif” bir LGBT karakterine rastlamamak imkânsız. Sponsorlar, böyle bir karakter koymanızı destek şartı olarak sunabiliyor.

► Mücahit Gültekin’in, 29 Ocak 2022 ‘de yayınladığı "Amerikan Dış Politikasında LGBT ve Türkiye" isimli makalesi LGBT konusunda oldukça aydınlatıcı içeriğe sahip...

Makalede belirtildiğine göre; 130’dan fazla ülkede yapılanmış olan ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) LGBT propagandası için stratejik öneme sahip bir belge yayınlandı.

Türkçe’ye de çevrilmiş olan "Etkili Bir LGBT Savunuculuğu İçin Altı Adım" başlıklı belgenin altını çizdiği bir noktaya dikkat çekmek isteyen Gültekin:

"Bu el kitabının hedef grubunu oluşturan devletler temel hukukî İnsan hakları anlaşmalarını kabul ettikleri için, bütün vatandaşlarının bu haklarını korumak, gözetmek ve güvence altına almakla yükümlüdürler.”

-LGBT’ li bireylerin İnsan haklarının savunuculuğunun temelinde bu nokta olduğunu vurguluyor.

Zaten Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi de “hedef grubu devletlere” dahil olmamak açısından önemli bir adımdı.

Değişen yeni dünya düzeninde LGBT’ li olmak sadece bir “cinsiyet tercihi” bir “cinsel yönelim” olmaktan çıkacak siyasal/ekonomik bir avantaja da dönüşecektir. Hatta bu dönüşümün başladığını söylemek bile mümkün...

“Kültürel NATO’yu” tarif ederken kullanılan “siyasal parola” vurgusu da önemli…

Günümüzde Kültürel NATO’ya dahil olmak için kullanılan pek çok parola vardır ama bunlardan biri de artık LGBT’ dir.

Bu sapkınlığın parolası her alana sıçradığı gibi paçavrası da önemli iş merkezlerine asılmaya başlandı.

New York şehrinde bulunan Rockefeller Center’a, BM üyesi 193 ülkenin bayrağı yerine LGBT bayrağı asıldı.

Bu da yetmedi, ABD Hava Kuvvetleri LGBT bayrağına selam veren asker pozunu, sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD, tüm dünyaya askeri bir nizam, siyasi bir hiza vermeye çalışıyor.

Bu yüzden daha güçlü durmamız ve tavizsiz olmamız gerekir. Bireysel, toplumsal ve ulusça bir direniş bu köklü yapılanmanın ve güçlü destek alan sapkınlığın yayılmasına bir çözüm değil.

Belki sadece geciktirebilir, erteler ama birgün toplumların bu iğrençliğe maruz kalmasını engelleyemez.

Bu yüzden Batılı Devletlerin ve BEŞ büyüklerin emriyle hareket etmeyecek, kendi değer ve ilkeleri doğrultusunda ilerleyebilen “YENİ BİR ULUSLARARASI" na ihtiyacımız var.

Bu Uluslararası’ nın kurulmasına öncülük edebilecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti ve tek lider Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Hiç şüphesiz; “Dünya Beşten büyüktür.” diyen Sayın Cumhurbaşkanı “Birleşmiş Milletler” BM’nin karşısına “Türk Birliği” TB’yi otorite yapacak yegâne güçtür.

EvelALLAH