Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşkı dolu dizgin! Evlilik sorulunca...

Uzun süredir aşk yaşayan Leyla Tanlar ve Burak Dakak çifti, ilişkilerini gözlerden uzak ama dolu dizgin sürdürüyor. Birlikte yer aldıkları Güzel Günler dizisinde başlayan aşklarını yıllardır sürdüren ünlü çift, bu kez evlilik sorusuyla gündeme geldi.

Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşkı dolu dizgin! Evlilik sorulunca... - Resim: 1

Başrollerinde Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler’in yer aldığı Güzel Günler dizisi, ekranlarda sıcak hikayesiyle izleyicileri etkilemişti. Dizide “Selma” ve “Mihran” karakterlerini canlandıran Tanlar ile Dakak’ın set arkadaşlığı kısa sürede gerçek bir aşka dönüştü.

Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşkı dolu dizgin! Evlilik sorulunca... - Resim: 2

Çift, sosyal medyada birlikte paylaştıkları romantik karelerle ilişkilerini duyurmuş, ardından Eylül ayında sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Törene sadece yakın dostları ve aileleri katılmıştı.

Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşkı dolu dizgin! Evlilik sorulunca... - Resim: 3

Dün akşam katıldığı bir davette basın mensuplarının “Evlilik ne zaman?” sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, samimi ve esprili bir açıklama yaptı:

Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşkı dolu dizgin! Evlilik sorulunca... - Resim: 4

“Çok istiyoruz ama keşke biri bizim yerimize planlasa da biz de bir anda evlensek! Üşengeçlik yüzünden uzuyor, yoksa evlenmek istiyoruz.”

